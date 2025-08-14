2026年に続編の放送が決定している俳優の堺雅人（51）の主演のTBS「VIVANT」の公式SNSが14日に更新され、公開された写真が注目を集めている。主人公・乃木憂助（堺雅人）が訪れていた神田明神（東京）でポーズするドラム（富栄ドラム）の写真が公開された。写真には「VIVANT」の文字が大きく描かれており、下に小さく「THEJOURNEYGOESON」「COMINGBACK2026」と添えられていた。前作は、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃