タレントの小島瑠璃子（31）が14日、自身のインスタグラムを更新。金髪にしている髪の根本を染めなおしたことを報告した。小島は「髪の毛の根元を染め直してリフレッシュ」とつづり、つややかな金髪にタンクトップ、デニム姿を披露した。さらに「あっという間に8月も中盤8月後半も頑張りましょう」と続けた。フォロワーからは「素敵」「可愛過ぎ似合ってます」「やっぱり瑠璃子氏は美しい」「変わらずお綺麗です」「格