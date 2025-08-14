弁護士の郷原信郎氏が１４日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。病状について明かした。郷原氏は７月に体調不良で病院の診察を受けたところ、「悪性リンパ腫の疑い」と診断され、１１日まで検査を行っていた。その後、１５日に体調悪化し、緊急入院し、ＩＣＵで治療を受けていた。後日、一般病棟に移っていた。この日、郷原氏は文書を公開し、「私が診断された悪性リンパ腫は、『びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫』という比較的一般