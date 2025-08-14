全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１４日、柔道とセーリング（ヨット）の２競技が、それぞれ岡山、和歌山両県で行われた。柔道男子６６キロ級では佐賀商の田中龍希選手（３年）が優勝を果たした。田中選手は「昨年、一昨年は２位で、他の大会でもたくさん負けて。『もう勝てないんじゃないか』と心が折れたり、挫折したりしたことは何度もあったけど、報われた気持ち。これからは世界一を目指したい」と喜びを語