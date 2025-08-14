【ニューデリー共同】インド北部ジャム・カシミールの山間部の村で14日、豪雨による洪水が起き、地元メディアは少なくとも38人が死亡したと報じた。約100人が救助されたが、一部は重体だといい、死者が増える恐れもある。地元テレビ局は、車が茶色い濁流にのみ込まれ動けなくなった様子を報じた。インドは6〜9月を中心にモンスーンによる雨期となり、例年、水害による死者が多く出ている。