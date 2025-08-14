【男子２００メートルバタフライ決勝】予選から２秒以上タイムを縮めて優勝した秦野南が丘中・矢野＝相模原市総合水泳場第５９回県中学校総合体育大会（県中学校体育連盟など主催、神奈川新聞社など後援）は１４日、相模原市立総合水泳場で競泳の男女１６種目が行われ、男子２００メートルバタフライは矢野仁太（秦野南が丘中）が２分２秒５４の大会新記録で２連覇した。このほか、男女３種目の４人も大会記録を塗り替えた。女