ただ見つめるだけ、その表情が画になった。国内最高峰のポーカープレーヤー8名が集結したABEMAオリジナルのポーカートーナメント「ABEMA POKER INVITATIONAL」が開催。岡本詩菜が新田渓へ向けた視線に、視聴者がざわつく一幕があった。【映像】クールな最強ポーカー美女の“試すような視線”岡本が17万3500点、対する新田は19万8500点とほぼ横並びの状況。ここで岡本はスペードとハートの「J6」というハンド。新田はダイヤの「