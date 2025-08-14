日本ハム９―４ロッテ（パ・リーグ＝１４日）――日本ハムが打撃戦を制した。一回にレイエスの２ランなどで先行し、以降も石井の適時打や田宮の２ランなどで加点。ロッテは河村が崩れて、今季２度目の６連敗。◇西武３―２ソフトバンク（パ・リーグ＝１４日）――西武が競り勝った。六回に村田とデービスの適時打で逆転。高橋が２回で降板したが、継投で川瀬の２ランだけに抑えた。ソフトバンクの連勝は６で止まった。◇楽天