【ワシントン共同】米労働省が14日発表した7月の卸売物価指数は、前年同月より3.3％上昇した。伸び率は6月の2.4％から急拡大し、市場予想の2.5％程度を上回った。サービスが4.0％、モノは1.9％それぞれ上がった。トランプ政権の高関税措置を受け、輸入コストの上昇に対応するために値上げの動きが広がった可能性がある。モノのうち食品は4.2％上がり、エネルギーは3.2％下落した。変動が激しい食品とエネルギーを全体から除