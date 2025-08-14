今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は居酒屋のキッチンバイトとして、働き始めるのですが……？バイトの教育担当・金山くんは、料理を素手でつかんで食べていました。それを見た主人公は驚いています。このあとも彼はバイトを続けられるのでしょうか……？原案：Ray WEB編集部作画：瀬戸ウナギライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】飲食店のキッチンバイトを始め