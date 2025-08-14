先日発表された2025年バロンドール候補30名。世界で最も大きなサッカー選手の個人賞であり、プレーヤーなら誰もが獲得したい栄誉である。今回は『Planet Football』から「なぜか2025年バロンドール候補に選出されなかった選手」をご紹介する。ジャマル・ムシアラクラブ：バイエルン・ミュンヘン代表：ドイツ最も明白な選手はジャマル・ムシアラだ。彼にとって2024-25シーズンはキャリア最高のものであった。22歳の彼はヨーロッパ5