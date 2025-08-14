子どものころから両親の不仲を見て育ち、自分のせいで親は離婚ができないのだと思い込んでいた場合、親がようやく離婚に踏み切れたらホッとすることもあるだろう。ただ、その後の状況に、さらに悩まされるというケースもある。【マンガ】「熟年離婚」の重すぎる副作用。50代女性「結局、離婚したら食べていけないのは私」とため息両親が熟年離婚したら「父は昔ながらの昭和の男で、母を顎で使うタイプでした。母も口答えすると面倒