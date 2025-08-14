友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は居酒屋のキッチンバイトとして、働き始めます。しかしバイトの教育担当・金山くんは、料理を素手でつかんで食べていました。それを見た主人公は驚いています。このあとも彼はバイトを続けられるのでしょう