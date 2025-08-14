マンダリン オリエンタルは、マレーシアのジョホール州デサルコーストにホテルとレジデンス施設「マンダリン オリエンタル デサル コースト」を2026年1月に開業する。ワン＆オンリー デサル コーストとして運営してきた施設をリブランドするもので、同ブランドはマレーシア国内では2軒目となる。客室は全44室のスイートとヴィラを用意する。一部を除いた客室にはプライベートガーデンやプランジプールを備え付ける。その他にもカジ