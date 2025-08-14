8月29日に公開される劇場アニメ『不思議の国でアリスと-DiveinWonderland-』の“公開直前！Diveinティーパーティーイベント”が8月14日に代官山鳳鳴館で開催され、原菜乃華、マイカ・ピュ、山本耕史、山本高広が登壇した。 参考：『不思議の国でアリスと』原菜乃華、マイカ・ピュ、間宮祥太朗のアフレコメイキング映像 1865年にルイス・キャロルが生み出し、今もなお世界中で読み継がれている『不思議の国