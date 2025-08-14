きょう(14日)午後2時半ごろ、岡山県瀬戸内市牛窓町の前島にある前島海水キャンプ場付近の海上で、プレジャーボートとSUPが衝突する事故がありました。 玉野海上保安部によりますと、66歳の男性が乗客2人を乗せて運航していた、長さ6.8メートルのプレジャーボートが、46歳の父親と9歳の息子が乗って釣りをしていたSUPと衝突したということです。 SUPに乗っていた親子は海に投げ出されましたが、救