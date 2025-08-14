【北京共同】中国政府は14日、外国人出入国管理条例を改正し、「青年の科学技術人材」を対象とした「Kビザ」を新設すると発表した。10月1日に施行する。国外から科学技術分野で能力のある若手を獲得し、技術革新に生かす考えとみられる。新華社が報じた。Kビザの取得には中国政府の関係機関が決めた条件を満たす必要があるとしている。具体的な条件は不明。中国は人工知能（AI）やロボット、半導体といった先端技術の振興に力