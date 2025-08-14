◆パ・リーグ日本ハム９―４ロッテ（１４日・エスコンフィールド）日本ハムの福島蓮投手が、７回７安打２失点の好投で今季２戦２勝とした。６回に最速タイの１５５キロをマークするなど、力のある真っすぐで押し切った。福島は「後半まで出力もあまり落ちていなかった。ストレートが多めになりましたけど、最後の方まで押せていたのでよかった」と振り返った。豊富な先発陣の中で、なかなかチャンスに恵まれなかったが「ま