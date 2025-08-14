元ＡＫＢ４８でモデル、アーティストの光宗薫が１４日放送のＴＢＳ系特番「プレバト！！放送５００回３時間ＳＰ」（木曜・午後７時）に出演。スプレーアートコンクールで２位に終わるも笑顔を見せた。過去、同番組のスプレーアート、水彩画コンテスト、黒板アートなどで２ケタ以上の優勝回数を誇り、アート系絶対王者の座に君臨する光宗。特にスプレーアートでは過去４回優勝の女王として真夏の海をテーマに巨大な絵を描く「真