タレントの辻希美が１４日、自身のインスタグラムを更新。８日に出産した第５子となる次女に「夢空（ゆめあ）」と名付けたことを明かした。すやすやと眠る赤ちゃんの胸に「命名夢空」と大書した紙をそっと置いた写真をアップし「我が家の次女の名前が決まりました５人目次女の名前は…夢空（ゆめあ）に決まりました」と報告した。「家族みんなが納得する名前が良かったので家族で沢山（たくさん）話し合った結果『夢空』と