１４日、マーリット外相（左）と握手を交わす王毅氏。（昆明＝新華社記者／高咏薇）【新華社昆明8月14日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は14日、雲南省安寧市で、第10回瀾滄江・メコン川協力外相会議出席のため訪中したタイのマーリット外相と会談した。１４日、マーリット外相と会談する王毅氏。（昆明＝新華社記者／彭奕凱）