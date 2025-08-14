姫島盆踊りで「キツネ踊り」を披露する子どもたち＝14日夜、大分県姫島村大分県・国東半島沖の姫島（同県姫島村）で姫島盆踊りが14日夜に開かれた。顔を白く塗ってひげを描き、白ずくめの衣装に身を包んだ子どもたちが伝統の「キツネ踊り」を披露。太鼓の音に合わせて軽やかに舞い、集まった観客が大きな拍手を送った。姫島盆踊りは、鎌倉時代の念仏踊りが起源とされ、2012年に国の選択無形民俗文化財に指定された。「キツネ踊