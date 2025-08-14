日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」が１２日に放送され、上田晋也がＭＣを務めた。この日のテーマは「美容疲れ」。年齢や美容を語るトークに、カリスマモデルでタレントの益若つばさが持論を展開した。益若は、２０２２年５月に、訪問先の米国で腰の中央に位置する仙骨を骨折したことを回想。「９ヶ月間寝たきり。人生で初めて休業して。毎日、毎日、ベッドの壁のシミの数をずっと数えながら。日に日に衰えていく