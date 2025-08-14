「オールスター競輪・Ｇ１」（１４日、函館）佐藤慎太郎（４８）＝福島・７８期・Ｓ１＝は、２次予選Ａの１０Ｒで太田海也（岡山）とタッグを組み、直線では番手絶好で迎えるも、後位の伊藤颯馬（沖縄）にかわされ３着となった。まずは今回の連係について「過去の連係も大事ですけど、連係というのはどこが勝ちに近いかというところを選ぶ。それで太田君でした」と明かし、レースについては「出切ってから２、３度踏み返されて