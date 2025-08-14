子育て真っ只中のときは、「子育てがひと段落したらあれがやりたいな」と数年後の未来に胸を膨らませることもあるのではないでしょうか。そんななかママスタコミュニティには、孫の面倒を見たくないという投稿者さんからこんな投稿がありました。投稿者さんの息子さん夫婦は共働きで、先日お子さんが生まれたそうです。喜ばしいことのはずですが……。『お嫁さんの実家は遠方。「何かあったときは孫を預かったりしてほしい」と息子