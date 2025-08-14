◆西武3―2ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）ソフトバンクが接戦を落とし、連勝が6で止まった。一時は川瀬晃の逆転2号2ランで勝ち越したが、先発の大津亮介が粘れず、6回途中3失点で2敗目を喫した。ロッテに勝った2位日本ハムとの差は3ゲームに縮まった。大津は3回、古賀悠斗に先制のソロ本塁打を許した。1点リードの6回2死二塁からネビンを申告敬遠。しかし、村田怜音に中前へ同点打、デービスには左前へ勝ち越し打を運