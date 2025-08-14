※このお話は作者まるき八郎さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。登場人物や団体や建物の名称はすべてフィクションです。■これまでのあらすじ夫は精神的に追い詰めてしまった妻に謝罪し、「再度傷つけられたら即離婚」という条件で関係を修復することに。妻への償いとして新居を建てようと決意した夫は、住宅展示場で出会ったスタッフ・河田と家づくりを進めるうち、やがて一線を越えてしまいます。妻