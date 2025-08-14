ソフトバンクは１４日の西武戦（ベルーナ）に２―３で逆転負け。連勝は「６」で止まった。まさかの結末だった。１点ビハインドで迎えた９回、二死走者なしから連続内野安打で一、二塁のチャンスを作り、打席にはこの日本塁打を放っている川瀬。追い込まれながらも平良の直球をとらえると、打球は二遊間を抜けていった。同点かと思われたが、二塁走者は三塁でストップ。しかし、一塁走者の嶺井がオーバーランを大きくとってしま