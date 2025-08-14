新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」の決勝トーナメント進出決定戦が１４日後楽園大会で行われ、Ｂブロック３位のＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）がＡブロック２位のデビッド・フィンレー（３２）を撃破し準決勝（１６日・有明）進出を決めた。昨年大会の公式戦以来となった２人の激突は、序盤から激しい場外戦が展開された。竹下はフィンレーがセットしたテーブル上へのパワーボムを狙