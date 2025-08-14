14日午前10時35分ごろ、山梨、長野県境にある朝日岳（2579メートル）で意識のない状態で倒れていた埼玉県職員の男性（53）＝同県毛呂山町＝を、他の登山者が見つけ119番した。現場は甲府市黒平町で、山梨県警ヘリコプターが救助したが、搬送先の病院で死亡が確認された。甲府署によると、病死の疑い。家族には「登山に行ってくる」と話していたという。埼玉県によると、寄居林業事務所勤務で14日は休みを取得していた。