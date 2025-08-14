※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との関係を不審に思った妻から離婚を突きつけられた夫。かつて地元に帰省した際、芹と同じ宿に泊まることに。その日の晩、思い詰めた様子の芹から連絡を受け、夫は彼女のもとへ。夫婦関係の悩みを涙ながらに語る芹に「寝るまでそばにいて」と頼まれ、夫はその場に残りますが、酒に酔い先に眠ってしまい、翌朝芹の