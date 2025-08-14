2022年の北京冬季オリンピックにスキークロスで出場した新潟県長岡市出身の古野慧選手が、夏休み中のジュニア選手たちに特別レッスンを行いました。 8月13日、長岡市の体育館でスキーの特別教室を開いたのは、スキークロスで2022年の北京冬季オリンピックに出場した古野慧選手。小学生時代に所属していたスキークラブの小中学生11人に、実際のレース映像を交え、自身が分析したスピードを落