8月13日、甲子園での戦いを終えた中越ナイン。悔しくも初戦敗退となりましたが、仲間と戦い抜いたこの夏は選手たちにとってかけがえのないものになったようです。 13日、甲子園で関東第一と対戦し、先制点を挙げるも6－1で敗れた中越。試合後、宿舎では最後のミーティングが行われていました。【中越窪田優智 主将】「甲子園球場にいる9割以上が、関東第一が勝つと思っている中で想像通りになってしまったのが一番