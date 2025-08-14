8月14日も新潟県内は高気圧に覆われ、暑い一日となりました。15日は大雨となるところがある見込みですが、この先も気温の高い状態は続く見込みです。 【記者リポート】「新潟市中央区、風は吹いていますが、空は青空で日差しがとても強く、じりじりとした暑さを感じます」高気圧に覆われ、気温が上がった14日の県内。最高気温は三条市で33．2℃、長岡市で33．1℃など、28の観測地点のうち24地点で30℃以上の真夏日となりま