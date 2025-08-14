女優の相武紗季（40歳）が、8月12日に放送されたバラエティ番組「やすとも・友近のキメツケ！あくまで個人の感想です」（関西テレビ）に出演。20年前の姿とあまりの“変わらなさ”に驚きの声が上がった。番組は今回、「私のNo.1夏ソングはコレ」をテーマに、ゲストの“No.1夏ソング”を聞いていく中で、相武は「（今回も共演している）友近さんとご一緒した、20年前の（連続ドラマ）『がんばっていきまっしょい』（関西テレビ・フ