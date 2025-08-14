◆パ・リーグ西武３―２ソフトバンク（１４日・ベルーナドーム）先発の高橋光成投手の２回緊急降板というアクシデントがありながらも、６投手の継投で１点差勝利。ソフトバンク戦の連敗を６で食い止めた。西口文也監督は「ハラハラドキドキしましたね、最後」と苦笑した。２回に中村のライナーを右上腕に受けてこの回限りで降板した高橋の状態は「右上腕打撲」で、試合中は患部にアイシングを施して様子を見たが、西口監督は