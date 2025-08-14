◆パ・リーグ西武３―２ソフトバンク（１４日・ベルーナドーム）熱くなりそうな場面で頭の中は冷静だった。１点を追う６回２死二塁。４番のネビンが申告敬遠で一塁へ歩く姿を、西武・村田怜音内野手は静かに見守った。「あっ、またいつも通りのパターンだなと。深く考えずに狙い球だけちゃんと絞って打席に入りました」。カウント１―０から大津が投じた１３３キロの低めスライダーを中前へ弾き返した。「逆方向へイメージして