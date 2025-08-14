人気漫画家・小林よしのり氏（７１）が１４日までに、脳梗塞（こうそく）のため入院していることを公式サイトで明かした。小林氏は１２日の同サイトで「入院しています」と報告。１３日に「脳梗塞で左半身に痺（しび）れ、脳検査で脳内に血栓があちこちあるということで入院。ＨＣＵに入れられて、食事なし、点滴で生きている」と病名と現状を公表した。さらに１４日には個室に移ったと投稿。トイレに入ろうとしたら看護師２