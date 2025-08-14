なすだけで絶品おつまみを作る 仕事終わりにおうちで一杯が、おいしいこの季節。そこでおつまみに合わせたいのが、なす"だけ"のフライ。今こそ食べたい旬の野菜をサクッとフライにして、ビールをさらにおいしく飲みましょう。 フレンチフライ風 拍子木切りにしてフレンチフライ風に。ハーブの香りもなすのおいしさを引き立てます。 輪切りのフライ 輪切りにしてパン粉をつけたらサックサク！ 丸ごと、豪快に！ 皮を剥いて1