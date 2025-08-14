お笑いタレント・つぶやきシロー（54）が14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ある“ぼやき”をつづり、多くの共感の声が寄せられている。つぶやきシローは「自分が客だからって店の人に敬語使わない人って、なんかすごいね」とポスト。これにネット上では「マジでそれ」「本当にありえない」「『お客様は神様です』なんて、いまだに言う人がいてビックリする」「たまにこっちが敬語で聞いてるのにお店の人がタメ