【ニューヨーク共同】14日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比47銭円高ドル安の1ドル＝146円86〜96銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1668〜78ドル、171円40〜50銭。米連邦準備制度理事会（FRB）による早期の追加利下げ観測が強まり、日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いが優勢だった。