ドル買い反応強まる、米ＰＰＩは前年比＋３．３％に上振れ＝ＮＹ為替 ７月米ＰＰＩは前年比＋３．３％、コア前年比＋３．７％といずれも市場予想から大幅に上振れした。前月比もコアともども＋０．９％と上振れしている。この結果を受けて、米１０年債利回りは４．２０％付近から４．２４％台へと急上昇。ドル円は一時147円台乗せへと上昇、ユーロドルは安値を1.1650付近に広げた。ただ、足元ではやや揺り戻しの動きも