米１０年債利回りは４．２３７％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:42）（%） 米2年債 3.695（+0.021） 米10年債4.237（+0.004） 米30年債4.822（-0.003） ドイツ2.686（+0.006） 英国4.605（+0.016） カナダ3.390（-0.007） 豪州4.209（-0.014） 日本1.542（+0.033） ※米債以外は10年物