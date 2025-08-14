ベッセント米財務長官 ＦＲＢに一連の利下げを指図していない 予測モデルによれば、金利を中立水準にするには推定１５０ｂｐの引き下げになるということだ ＦＲＢに１５０ｂｐ低い金利を要求したのではない （ＦＯＸビジネスとのインタビュー）