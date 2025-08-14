ドル円のピボットは１４６．７９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:46現在） ドル円 現値146.75高値147.42安値146.21 148.59ハイブレイク 148.00抵抗2 147.38抵抗1 146.79ピボット 146.17支持1 145.58支持2 144.96ローブレイク ユーロ円 現値171.42高値172.62安値170.97 174.02ハイブレイク 173.32抵抗2 172.37抵抗1 171.67ピボット 170.72支持1