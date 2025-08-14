（台北中央社）バスケットボールの男子アジア・カップ（アジア杯）は13日（台湾時間14日）、サウジアラビアのジッダで準々決勝が行われ、台湾はイランに75−78で敗れ4強入りを逃した。11日にヨルダンとの決勝トーナメント1回戦を制し、12年ぶりに8強入りを決めた台湾。13日の試合では第1クオーターを24−11で終え、第2クオーターでさらにリードを広げ42−26とした。第3クオーター終了時に2桁のリードを保つも、第4クオーター最終盤