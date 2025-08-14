全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１４日、柔道とセーリング（ヨット）の２競技が、それぞれ岡山、和歌山両県で行われた。埼玉県勢は、柔道男子団体で、埼玉栄が準優勝を果たした。連覇かなわず個人戦へ決意柔道の男子団体で埼玉栄は決勝で涙をのみ、連覇はかなわなかった。決勝で黒星を喫した渡辺蒼織主将は、「前日の疲れもあったのか、体が思うように動かなかった」と唇をかんだ。チームは準々決勝で東海