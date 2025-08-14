俳優の阿部寛さん（61）と中島歩さん（36）が、産業機械メーカーの新CMに出演。思い出に残っている学校の先生とのエピソードを明かしました。公開されたのは、芝浦機械の新CM『ALWAYS 芝浦マシーン その3』篇。阿部さんは初めて学校の校長役を演じ、中島さんが体育教師役を演じました。学校が舞台のCMにちなみ、印象に残っている“先生との思い出”を聞かれた阿部さんは、「怒るときに2人ほど泣きながら怒ってくれた先生がいて、小