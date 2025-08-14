14日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比変わらずの4万2620円と変わらずで推移。日経平均株価の現物終値4万2649.26円に対しては29.26円安。出来高は4578枚となっている。 TOPIX先物期近は3060ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.05ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物