AnthropicのAI「Claude」が、あまりにもユーザーに媚びへつらい、さまざまな入力に対して高い割合で「まったくその通りです」と答えるバグが発生していると報告されました。[BUG] Claude says "You're absolutely right!" about everything · Issue #3382 · anthropics/claude-codehttps://github.com/anthropics/claude-code/issues/3382GitHubでscottleibrand氏が報告したところによると、Claudeが「You're absolutely